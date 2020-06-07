В ДНР за сутки выявили 23 случая COVID-19 

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Число выявленных случаев COVID-19 в самопровозглашенной Донецкой народной республике за сутки увеличилось на 23, до 695, сообщили в воскресенье в пресс-службе минздрава ДНР.

Ранее из-за угрозы коронавируса в ДНР ввели режим повышенной готовности. Указом главы республики Дениса Пушилина сокращено время работы кафе и ресторанов, запрещены массовые мероприятия, запрещен въезд граждан без регистрации или справки о постоянном проживании, а для прибывших введена обязательная самоизоляция на 14 дней.

"Согласно проведенным исследованиям, выявлено 23 новых случаев заболевания COVID-19", — говорится в сообщении пресс-службы минздрава ДНР.

По информации ведомства, за минувшие сутки зарегистрировано два летальных случая от коронавирусной инфекции.

"Всего по состоянию на 10.00 (совпадает с мск) зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР — 695: на лечении — 501 пациент, выписаны — 167 человек, летальных случаев — 27", — отметили в министерстве.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.