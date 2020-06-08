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Начавший массовые протесты американский город решил распустить полицию 

Lenta.ru и ещё 19 48 минут назад
В США решили распустить полицию
Фото: Lenta.ru
Большинство членов городского совета Миннеаполиса, где произошел инцидент, положивший начало массовым протестам в США, заявили, что они поддерживают роспуск полицейского управления города. Об этом пишет Politico.
В воскресенье, 7 июня, 9 из 12 членов горсовета объявили перед активистами митинга в городском парке, что они намерены прекратить полицейскую деятельность. Член совета Джеремия Эллисон (Jeremiah Ellison) пообещал, что совет «демонтирует» департамент.
«Очевидно, что наша система охраны правопорядка не обеспечивает безопасность наших сообществ», — сказала президент совета Лиза Бендер (Lisa Bender). Бендер добавила, что она и восемь других членов совета, присоединившихся к митингу, полны решимости положить конец отношениям города с полицией и «положить конец полицейской деятельности, какой мы ее знаем, и воссоздать системы, которые действительно обеспечат нам безопасность».
Житель Миннеаполиса, афроамериканец Джордж Флойд умер 25 мая после того, как во время ареста офицер прижал колено к его шее, игнорируя крики Флойда о том, что он не может дышать, и продолжая удерживая его после того, как он перестал двигаться. Его смерть вызвала массовые демонстрации по США, в том числе сопровождающиеся беспорядками.
Общественные активисты годами критиковали департамент полиции Миннеаполиса за «расистскую и жестокую культуру, которая сопротивляется переменам». На прошлой неделе штат Миннесота начал расследование по нарушению гражданских прав департаментом. Первые конкретные изменения произошли в пятницу, 5 июня, в оговоренном соглашении, в котором город согласился запретить удушающие захваты.
Подобные случаи расформирования полицейского департамента уже происходили в американских городах: в 2012 году в Кэмдене, штат Нью-Джерси, тогда город заменил полицию новыми силами, и в 2000 году в Комптоне, штат Калифорния.
В субботу, 6 июня, активисты, выступающие за урезание финансирования полиции, устроили акцию протеста возле дома мэра города Джейкоба Фрея. Мэр Миннеаполиса вышел поговорить с протестующими: «Я начал осознавать свою ответственность, свою собственную неудачу в этом». Отвечая на вопрос, поддерживает ли он их требования, Фрей сказал: «Я не поддерживаю полную отмену полицейского управления».
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В мире , США
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