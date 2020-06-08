Трампу предрекли победу на выборах благодаря протестам

Действующий президент США Дональд Трамп может одержать победу на грядущих выборах благодаря протестам и беспорядкам, которые охватили страну после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, скончавшегося после грубого задержания полицией. Триумф нынешнему главе государства предрек колумнист Bloomberg Нил Фергюсон (Niall Ferguson).

По его словам, сейчас многие склоны сравнивать 2020 год с 1968-м. Так, ряд экспертов отмечают, что в тот год в более чем сотне американских городов также проходили многочисленные акции протеста после убийства лидера движения за гражданские права чернокожих Мартина Лютера Кинга, а власти испытывали трудности из-за войны во Вьетнаме , сравнимые с теми, что испытывают в настоящее время из-за пандемии коронавируса. Более того, в 1968-м мир тоже столкнулся с пандемией новой инфекции — вируса гриппа A/H3N2, или гонконгского гриппа, от которого в общей сложности умерли около 1 миллиона человек.

На этом фоне некоторые делают вывод, что Трамп, оказавшись в ситуации, схожей с той, в которой оказался в 1968-м президент Линдон Джонсон , также не сможет рассчитывать на новый срок. Однако, отмечает Фергюсон, подобная оценка, скорее всего, ошибочна.

По мнению автора, велика вероятность того, что нынешние беспорядки и рост напряженности между различными слоями общества и этническими группами будут Трампу только на руку, поскольку смогут отвлечь внимание потенциальных избирателей от его неэффективных мер по борьбе с распространением коронавируса. Действующий глава государства гораздо лучше, чем его оппонент, наиболее вероятный кандидат от демократов Джо Байден , понимает, как влиять на мнение электората при помощи соцсетей и инфлюенсеров, что особенно актуально в условиях внутреннего конфликта в американском обществе.

Кроме того, пишет Фергюсон, помочь Трампу сможет и то, что в этом году основная борьба за президентское кресло развернется всего между двумя кандидатами, и никакой третий кандидат не сможет оттянуть голоса, на которые рассчитывает действующий американский лидер. В 1968-м же на результаты выборов серьезно повлияло участие в них кандидата от Американской независимой партии Джорджа Уоллеса , который смог собрать рекордные для любой третьей партии 13,5 процента голосов избирателей.

В конце мая профессор Университета Стоуни-Брука Гельмут Норпот заявил, что Трамп одержит победу на ноябрьских выборах с вероятностью в 91 процент. Такие выводы эксперт сделал, проанализировав результаты праймериз при помощи созданной им модели, которая учитывает статистические данные и ряд исторических фактов.