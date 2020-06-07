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Помпео сравнил Китай с нацистской Германией из-за ситуации с Гонконгом 

Газета.ру и ещё 1 7 июня 2020
Помпео сравнил Китай с нацистской Германией
Фото: Reuters
Госсекретарь США Майк Помпео провел параллель между действиями нацистской Германии против европейцев и действиями КНР в отношении Гонконга. Об этом сообщает издание The Daily Caller.
По словам главы американского Госдепа, решение Коммунистической партии Китая «отказать гонконгскому народу в обещанных свободах» похоже на ряд обещаний, которые были нарушены тогда, «когда Германия выступала против остальной Европы».
С начала июня 2019 года в Гонконге проходили массовые протесты, спровоцированные рассмотрением законопроекта об экстрадиции. В итоге власти пошли на уступки, и в начале октября документ отозвали.
Всего за полгода в особом административном районе КНР прошло более 900 демонстраций и маршей, задержаны почти шесть тысяч человек.
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В мире , Азия , США , Законопроекты , Германия , Гонконг , Китай
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