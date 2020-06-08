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В Новой Зеландии выздоровел последний пациент с COVID-19 

ИА Regnum и ещё 10 3 часа назад
В Новой Зеландии не осталось коронавируса
Фото: REUTERS/AAP Image/James Ross
На территории Новой Зеландии в течение более чем двух недель не зафиксировано ни одного нового случая заражения коронавирусом и медики признали полностью вылечившимся последнего пациента с COVID-19. Об этом 8 июня сообщает минздрав страны.
Также в ведомстве уточнили, что в прошедшие выходные последний пациент, у которого было подтверждено наличие коронавирусной инфекции и за которым наблюдали медики в австралийском Окленде, полностью выздоровел.
Как отметил по данному поводу главный санитарный врач островного государства, впервые с 28 февраля текущего года на территории Новой Зеландии не осталось людей с выявленным у них наличием коронавируса.
Отметим, как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время число зараженных SARS-CoV-2 в стране по-прежнему составляет 1 504 человека, из которых 1 482 полностью вылечились от COVID-19 и ещё 22 скончались от нового заболевания.
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В мире , Минздрав РФ , Новая Зеландия
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