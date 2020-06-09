Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Первая в мире страна решила отменить все ограничения из-за пандемии 

Газета.Ru и ещё 19 1 час назад
В Новой Зеландии не осталось коронавируса
Фото: REUTERS/AAP Image/James Ross
Новая Зеландия отменит все ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Об этом рассказал премьер-министр страны Джасинда Ардерн, передает ФАН.
По его словам, в ближайшее время будут отменены правила социального дистанциирования. Кроме того, снимут запреты на массовые мероприятия и посещение любых мест в государстве.
Начнут работать все предприятия. Ожидается, что ограничительные меры снимут во вторник. При этом границы Новой Зеландии останутся закрытыми. Таким образом, Новая Зеландия станет первой страной, снимающей все ограничения из-за коронавируса.
Видео дня. «Темникова на минималках»: певицу Фадеева засмеяли в сети
Газета.Ru: последние новости
В Нидерландах представили результаты анализа тел экипажа MH-17 В Нидерландах представили результаты анализа тел экипажа MH-17 NYT: Буш-младший не поддержит Трампа на выборах NYT: Буш-младший не поддержит Трампа на выборах ВОЗ: Россия должна быть готова к росту случаев заражения COVID ВОЗ: Россия должна быть готова к росту случаев заражения COVID
В мире , Новая Зеландия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вирусолог объяснил исчезновение COVID-19 в США
Вирусолог объяснил исчезновение COVID-19 в США
Попытка сбить МиГ-29 из зенитной установки в Ливии попала на…
Попытка сбить МиГ-29 из зенитной установки в Ливии попала на…
Украина меняет границы: Киев все решил за Донбасс
Украина меняет границы: Киев все решил за Донбасс
«Две минуты и хлопок»: МН17 сбил истребитель
«Две минуты и хлопок»: МН17 сбил истребитель
Тайная жизнь «Дональда Трампа» попала на фото
Тайная жизнь «Дональда Трампа» попала на фото
Видео
Попытка сбить МиГ-29 из зенитной установки в Ливии попала на видео
00:27
Попытка сбить МиГ-29 из зенитной установки в Ливии попала на видео
Протест против 5G в Челябинске попал на видео
02:32
Протест против 5G в Челябинске попал на видео
Смертельная авария с бетономешалкой в Волгограде попала на видео
00:13
Смертельная авария с бетономешалкой в Волгограде попала на видео
Пьяная девушка «прокатила» полицейского и попала на видео
00:34
Пьяная девушка «прокатила» полицейского и попала на видео
Ползущая в магазин пенсионерка попала на видео
01:02
Ползущая в магазин пенсионерка попала на видео
Поимка 2-метрового питона в Кинешме попала на видео
00:22
Поимка 2-метрового питона в Кинешме попала на видео
Общество
В Нидерландах рассказали об осколках у членов экипажа MH17
00:17
В Нидерландах рассказали об осколках у членов экипажа MH17
В мире Катастрофы
SSJ-100 хотят заменить самолетом из прошлого
05:26
SSJ-100 хотят заменить самолетом из прошлого
Наука и техника
Ограждения оказались бессильны перед топливом с ТЭЦ
01:01
Ограждения оказались бессильны перед топливом с ТЭЦ
Происшествия Экология
Опубликовано видео подробностей о личности стрелка в Москве
02:40
Опубликовано видео подробностей о личности стрелка в Москве
Происшествия Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение