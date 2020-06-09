В Новой Зеландии не осталось коронавируса

Новая Зеландия отменит все ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Об этом рассказал премьер-министр страны Джасинда Ардерн, передает ФАН.

По его словам, в ближайшее время будут отменены правила социального дистанциирования. Кроме того, снимут запреты на массовые мероприятия и посещение любых мест в государстве.

Начнут работать все предприятия. Ожидается, что ограничительные меры снимут во вторник. При этом границы Новой Зеландии останутся закрытыми. Таким образом, Новая Зеландия станет первой страной, снимающей все ограничения из-за коронавируса.