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В КНР начались клинические испытания препарата против коронавируса 

Российская Газета и ещё 9 38 минут назад
В Китае начались испытания препарата против коронавируса
Фото: ТАСС
В Китае начались клинические испытания нового препарата, нейтрализующего коронавирус SARS-CoV-2. Он получил обозначение JS016. Препарат был внутривенно введен здоровым людям, чтобы проверить его безопасность, иммуногенность, а также выяснить, как он выводится из организма.
"Четверо добровольцев чувствуют себя хорошо. Мы будем четко следовать плану. Полученные в результате испытаний результаты помогут нам правильно определять дозировку при введении инфицированным людям", — рассказал врач Чжан Цзин.
Как пишет ТАСС, предыдущие тесты показали, что препарат может быть использован как для предотвращения инфицирования, так и в лечении.
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В мире , ИТАР-ТАСС , Китай
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