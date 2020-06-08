В Китае начались испытания препарата против коронавируса

Китае начались клинические испытания нового препарата, нейтрализующего коронавирус SARS-CoV-2. Он получил обозначение JS016. Препарат был внутривенно введен здоровым людям, чтобы проверить его безопасность, иммуногенность, а также выяснить, как он выводится из организма.

"Четверо добровольцев чувствуют себя хорошо. Мы будем четко следовать плану. Полученные в результате испытаний результаты помогут нам правильно определять дозировку при введении инфицированным людям", — рассказал врач Чжан Цзин.

Как пишет ТАСС, предыдущие тесты показали, что препарат может быть использован как для предотвращения инфицирования, так и в лечении.