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В США обеспокоились здоровьем главного противника Трампа из-за коронавируса 

Lenta.ru и ещё 16 1 час назад
Главный противник Трампа оказался уязвим перед COVID-19
Фото: Reuters
Наиболее вероятный кандидат от Демократической партии и главный противник действующего президента США Дональда Трампа на грядущих выборах, бывший вице-президент Джо Байден рискует заразиться коронавирусом, поскольку принимает недостаточно мер по профилактике. Этим обстоятельством обеспокоились эксперты, опрошенные The Washington Post.
Как отмечает американское издание, в штабе Байдена главным образом полагаются на ношение масок и соблюдение социальной дистанции. Также бывший вице-президент использует дезинфицирующее средство для рук и старается проводить мероприятия на свежем воздухе. При этом ни сам политик, ни его окружение, ни участники встреч с ним не проходят тестирование на инфекцию.
По словам врача Ирвина Редленера (Irwin Redlener), который ранее отвечал за состояние здоровья Байдена, принимаемых мер может оказаться недостаточно, чтобы обезопасить 77-летнего политика. Как считает специалист, команде Байдена необходимо заранее договариваться о тестировании людей, приезжающих на мероприятия с его участием.
«Если будут присутствовать 25 человек и кандидат, нет никаких причин, по которым нельзя было бы накануне или утром перед мероприятием проверить всех этих людей», — отметил Редленер.
Как заявил раввин Майкл Билс (Michael Beals), который знаком с Байденом более 15 лет, перед встречей с политиком всех участников мероприятия опрашивают о наличии симптомов, характерных для коронавируса, и контактов с инфицированными в течение последних двух недель, однако пройти тестирование никому не предлагают. Таким образом, считает Билс, на мероприятии с Байденом могут оказаться и бессимптомные носители вируса, чего допускать нельзя.
«В случае с Джо это особенно важно. Он находится в группе риска по возрасту», — пояснил раввин.
При этом в штабе Байдена считают, что предпринимаемых ими профилактических мер достаточно, и социальное дистанцирование является наиболее оптимальным способом избежать заражения. Кроме того, бывший вице-президент предпочитает пользоваться теми же методами, которые доступны большинству простых американцев в отличие от Трампа, который вместе со своим окружением регулярно проходит тестирование. Также, по словам работающих с Байденом специалистов, то, что в Белом доме активно пользуются тестами, еще не говорит о том, что они действительно эффективны и надежны.
В конце мая Байден, который был вынужден провести несколько месяцев на самоизоляции в своем доме в штате Делавэр, начал снова принимать участие в публичных мероприятиях. Сначала политик вместе со своей супругой Джилл посетил мемориал павшим солдатам в парке возле своего дома, а затем отправился на протестные акции в Уилмингтоне, разгоревшиеся из-за гибели чернокожего мужчины Джорджа Флойда. Также сообщалось, что Байден планирует посетить похороны Флойда.
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В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Демократическая партия США , Washington Post , США
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