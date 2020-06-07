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Глава МИД Германии назвал отношения с США сложными 

Российская Газета и ещё 3 34 минуты назад
Глава МИД Германии оценил отношения с США
Фото: РИА Новости
Глава МИД ФРГ Хайко Маас назвал отношения с США сложными, комментируя распространенную рядом СМИ информацию, что Вашингтон намерен вывести часть своих военных из Германии.
"Мы близкие партнеры по трансатлантическому альянсу. Но это очень сложно", — сказал Маас.
Напомним, президент США Дональд Трамп приказал Пентагону сократить численность американских военнослужащих в ФРГ. К сентябрю будут выведены 9,5 тысячи солдат и офицеров. Сейчас в Германии находятся почти 35 тысяч военнослужащих США. Часть войск планируется перебросить в Польшу, сообщает Reuters.
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В мире , Европа , США , Дональд Трамп , МИД , Пентагон , Reuters , Германия
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