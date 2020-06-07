В США вылечились от COVID-19 более полумиллиона человек 

Все новости на карте

Число вылечившихся от коронавируса пациентов в США превысило 500 тысяч, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По его данным, в США 500 849 человек выздоровели после заражения коронавирусом, 109 802 скончались, всего в стране зафиксирован 1 920 061 случай заражения COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,6 миллиона случаев заражения, более 392 тысяч человек скончались.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.