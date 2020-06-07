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В США вылечились от COVID-19 более полумиллиона человек 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
В США вылечились от COVID-19 более полумиллиона человек
Фото: AP Photo / Bebeto Matthews
Число вылечившихся от коронавируса пациентов в США превысило 500 тысяч, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По его данным, в США 500 849 человек выздоровели после заражения коронавирусом, 109 802 скончались, всего в стране зафиксирован 1 920 061 случай заражения COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,6 миллиона случаев заражения, более 392 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В мире , ВОЗ , США
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