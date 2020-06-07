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Помпео сравнил Компартию Китая с нацистами 

News.ru и ещё 5 56 минут назад
Помпео сравнил Компартию Китая с нацистами
Фото: globallookpress.com
Госсекретарь США Майк Помпео провёл параллели между ситуацией в Гонконге и вторжением гитлеровской Германии в европейские страны.
В интервью порталу Daily Caller Помпео заявил, что Коммунистическая партия Китая давала определённые обещания Великобритании по поводу Гонконга, которые затем нарушила. Это напомнило госсекретарю ситуацию, сложившуюся накануне и во время Второй мировой войны, когда нацистское руководство Германии нарушило «некоторые обещания», вторгнувшись в «остальную Европу».
Помпео при этом подчеркнул, что Вашингтон не стремится к конфронтации с Пекином.
Соединённые Штаты всегда внимательно относятся к тому, чтобы, вступая в конфликт, мы делали это в самом крайнем случае, когда не существует больше никаких других вариантов для защиты свободы, — отметил госсекретарь.
Интервью Помпео было приурочено к 76-й годовщине высадки войск союзников во французской Нормандии.
Ранее китайский парламент одобрил разработку законопроекта об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Идея создания проекта закона получила одобрение Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва. Депутаты проголосовали в последний день работы третьей сессии ВСНП.
Согласно принятой резолюции, документ после принятия включат в приложение 3-го основного закона города, который является аналогом конституции, без участия Законодательного совета Гонконга.
Как передавал NEWS.ru, США намерены наложить санкции на Китай в связи с этим законопроектом.
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Комментарии 8
В мире , Азия , Конфликты , США , Германия , Гонконг , Китай , Великобритания
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