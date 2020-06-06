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США предложили России помощь с ликвидацией разлива топлива в Норильске 

Аргументы Недели и ещё 11 1 час назад
США предложили помощь России
Фото: РИА Новости
Глава Госдепартамента США Майк Помпео прокомментировал экологическое ЧП в Норильске, где произошел разлив большого объема нефтепродуктов. Он заявил, что Штаты готовы оказать России помощь в ликвидации последствий аварии.
"Печально слышать о разливе топлива в Норильске, Россия. Несмотря на наши разногласия, Соединенные Штаты готовы помочь России смягчить эту экологическую катастрофу и предложить наш технический опыт", — написал Помпео в Twitter.
29 мая, около 9 часов утра мск, в результате разгерметизации одного из резервных резервуаров на проезжую часть подъездной автодороги к ТЭЦ-3 в Норильске, Красноярский край, на промышленной площадке Надеждинского металлургического завода вылилось большое количество дизельного топлива. Часть нефтепродуктов попала и в реку Амбарная, часть — в грунт. Площадь разлива составила более 180 тыс. кв. м.
Бизнесмен Владимир Потанин пообещал восстановить экосистему в месте разлива топлива в районе Норильска за счет своей компании «Норникель». Вчера с Потаниным поговорил Владимир Путин.
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Комментарии 11
В мире , Владимир Потанин , Владимир Путин , Госдеп США , Норникель , Норильск , США
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