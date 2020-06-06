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Китай обвинили в попытках воспользоваться протестами в США 

Lenta.ru и ещё 5 1 час назад
«Насаждает коммунизм»: США предъявили новое обвинение КНР
Фото: Reuters
Китай обвинили в попытках воспользоваться протестами в США, чтобы получить собственную политическую выгоду. Об этом госсекретарь США Майк Помпео написал в своем Twitter.
«Бессердечные попытки Коммунистической партии Китая использовать трагическую смерть Джорджа Флойда в своих политических интересах провалятся. В лучшие времена Пекин безжалостно насаждает коммунизм. В самые трудные времена Соединенные Штаты отстаивают свободу», — отметил госсекретарь.
Ранее советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О’Брайен заявил, что китайцы, судя по их постам в социальных сетях, «наслаждались хаосом» в США. По его словам, такая активность напрямую шла от правительства страны. В Пекине данные обвинения отвергли и сказали, что все нападки американских властей абсолютно безосновательны.
Массовые протесты, сопровождающиеся беспорядками со столкновениями с полицией, продолжаются в США с 26 мая. Горожане вышли на демонстрации против полицейского произвола после смерти жителя Миннеаполиса, чернокожего охранника Джорджа Флойда. Он скончался из-за удушающего приема полицейского. В ряд городов для усиления охраны порядка были введены подразделения Национальной гвардии и бронетехника.
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В мире , Азия , Конфликты , США , Дональд Трамп , Китай
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