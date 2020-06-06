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Бортник: Протесты в США могут иметь такой же эффект, как Майдан 2004 года на Украине 

Украина.ру 33 минуты назад
Америке предрекли «Майдан»
Фото: Reuters
Погромы, которые уже две недели в США устраивают темнокожие американцы, могут негативно повлиять на рейтинг Дональда Трампа накануне президентских выборов, считает директор Украинского института политики Руслан Бортник.
— Руслан, на ваш взгляд, повлияют ли протесты чернокожего населения на итоги президентских выборов?
— Протесты в США, конечно, влияют на общественное мнение. Мы видим динамику рейтингов кандидатов — Джо Байдена и Дональда Трампа.
Хотя мы понимаем, что протестует в основном электорат демократов, но даже в такой форме они могут повлиять на общественное мнение, на неопределившихся и изменить электоральную картину в преддверии выборов.
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Они могут иметь такой же эффект, как протесты 2004 года, когда состязались Ющенко и Янукович. Тогда протесты на Майдане привели к конечной победе Ющенко на выборах к третьему туру. Поэтому, конечно, эти протесты являются едва ли не ключевой частью избирательной кампании. Они будут иметь последствия для рейтингов кандидатов и могут повлиять негативно на шансы Трампа быть переизбранным.
— Сможет ли Трамп купировать эти протесты, переключив внимание американцев на внешнюю политику?
— Сможет, но главное, что Трамп обещал порядок, у него образ силового кандидата. Если власть не справляется с протестами, все это разрушается, Трамп кажется не сильным, но слабым.
Да, возможна попытка переключения, но проблемы, которые привели к этим протестам, пока что не решены. Это и проблема массовой безработицы, прежде всего среди протестующих, и проблема коронавируса и эффективности власти, и те исторические проблемы, которые проявились во время этих протестов.
То есть протестный потенциал пока что сохраняется. Определенные силы, те же самые демократы, заинтересованы в его разжигании, поэтому переключить внимание будет достаточно сложно.
— На ваш взгляд, зачем Трамп пригласил на саммит Большой семерки еще четыре страны? Какую цель он преследует?
— Я здесь вижу антикитайский подход. Для США сегодня в мире главным конкурентом является Китай, и, приглашая четыре страны, включая Россию, они не приглашает при этом Китай.
Трамп пытается, с одной стороны, трансформировать Большую семерку, которая не является международной организацией, а лишь клубом по интересам, в определенную структуру, которая решает мировые проблемы без Китая.
Я вижу здесь попытку шантажа Китая. Кроме того, Трамп заинтересован в возвращении к этому диалогу России, а также в размывании Большой семерки новыми странами, которые в большей мере ориентированы на США и будут обязаны США, благодарны США за привлечение в этот формат. И, таким образом, это приведет к увеличению роли США в Большой семерке или в G8, G10, G11, как будет получаться.
— А что же Трамп может предложить эти странам взамен?
— Это уже немного другой уровень диалога и договоренностей. Это прямой диалог между лидерами, в значительной степени неформальный диалог, возможность влиять на решение многих глобальных проблем. Повышение персонального статуса этих лидеров и влиятельности среди других стран.
— Кто из двух кандидатов, Джо Байден или Дональд Трамп, имеет наибольшие шансы занять президентское кресло?
— Я считаю, что шансы кандидатов равны, хотя еще недавно фаворитом, безусловно, был Трамп.
— Чем продиктована политика Трампа в отношении России? Давлением внутриамерканских элит?
— Конечно, политика в отношении России диктуется в первую очередь давлением элит, но и мировоззрением самого Трампа. Сам Трамп не против договариваться с Россией, с Путиным, он даже за, но в США существует двухпартийный консенсус в плане того, что нужно продолжать противостояние с Россией, так как есть возможность в этом противостоянии победить и заставить Россию пойти на уступки — политические, геополитические и экономические.
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В мире , Конфликты , Статьи , Джозеф Байден , Руслан Бортник , Дональд Трамп , США
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