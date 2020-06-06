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Звезда сериала «Друзья» умерла в США 

News.ru и ещё 7 58 минут назад
Звезда сериала «Друзья» умерла в США
Фото: imdb.com
Актриса Мэри Пэт Глисон погибла 2 июня в Соединённых Штатах. Причиной смерти стал рак.
Женщина умерла на 71 году жизни, передаёт Variety.
Артистка начала карьеру в 1982 году. Она снималась в таких сериалах как «Друзья», «Анатомия страсти», «Отчаянные домохозяйки», «Менталист» и «Золушка». Кроме того, женщина принимала участие в работе над фильмами «Брюс всемогущий», «Почему он?», «Основной инстинкт» и многих других. Всего они снялась в более чем 160 лентах.
Ранее NEWS.ru писал, что в возрасте 100 лет скончалась старейшая актриса тульского ТЮЗ Зинаида Леонтьева. В этом театре она служила с 1942 года. Она первой в СССР исполнила роль Ульяны Громовой в театральной постановке «Молодой гвардии».
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В мире , Другое , Зинаида Леонтьева , США
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