Звезда сериала «Друзья» умерла в США 

Актриса Мэри Пэт Глисон погибла 2 июня в Соединённых Штатах . Причиной смерти стал рак.

Женщина умерла на 71 году жизни, передаёт Variety.

Артистка начала карьеру в 1982 году. Она снималась в таких сериалах как «Друзья», «Анатомия страсти», «Отчаянные домохозяйки», «Менталист» и «Золушка». Кроме того, женщина принимала участие в работе над фильмами «Брюс всемогущий», «Почему он?», «Основной инстинкт» и многих других. Всего они снялась в более чем 160 лентах.