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Чешские СМИ: Россия усугубляет раскол между Европой и США 

Майк Габриелян 17 минут назад
Чешские СМИ: Россия усугубляет раскол между Европой и США
Фото: РИА Новости
Чешское издание сообщило, что раскол Запада из-за России усугубляется. Белый дом сближается с Кремлем. Трамп «приманивает» Путина, но Меркель хочет ввести киберсанкции против Москвы.
«Хотя спецслужбы США констатировали, что Россия вмешалась в президентскую кампанию в США, президент Дональд Трамп предпочел сближение с Кремлем с самого начала его вступления в Белый дом», — пишет чешское издание Denik N.
Последняя идея Трампа — пригласить Россию в G7 — не была понята его партнерами. Трамп заявил, что формат G7 устарел и следует расширить список участников, пригласив лидеров других государств, включая Россию. Но лидеры Канады и Великобритании сразу выступили с определенными условиями, неприемлемыми для Москвы.
Против могут быть и в Германии. Там подозревают, что Россия предприняла против Будестага кибернетическую атаку в 2015 году. Теперь Берлин желает европейских санкций против предполагаемых российских хакеров, а также отдельных руководителей российских спецслужб.
Поэтому идея с приглашением России могла не понравиться также Ангеле Меркель, считают чешские авторы.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в России на высшем уровне осудили пропагандистский фейк Чехии о «дипломатическом яде».
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В мире , Дональд Трамп , Москва , США
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