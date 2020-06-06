Чешские СМИ: Россия усугубляет раскол между Европой и США 

Чешское издание сообщило, что раскол Запада из-за России усугубляется. Белый дом сближается с Кремлем. Трамп «приманивает» Путина, но Меркель хочет ввести киберсанкции против Москвы

«Хотя спецслужбы США констатировали, что Россия вмешалась в президентскую кампанию в США, президент Дональд Трамп предпочел сближение с Кремлем с самого начала его вступления в Белый дом», — пишет чешское издание Denik N.

Последняя идея Трампа — пригласить Россию в G7 — не была понята его партнерами. Трамп заявил, что формат G7 устарел и следует расширить список участников, пригласив лидеров других государств, включая Россию. Но лидеры Канады и Великобритании сразу выступили с определенными условиями, неприемлемыми для Москвы.

Против могут быть и в Германии. Там подозревают, что Россия предприняла против Будестага кибернетическую атаку в 2015 году. Теперь Берлин желает европейских санкций против предполагаемых российских хакеров, а также отдельных руководителей российских спецслужб.

Поэтому идея с приглашением России могла не понравиться также Ангеле Меркель, считают чешские авторы.