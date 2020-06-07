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В Бельгии за сутки выявили 154 случая коронавируса 

РИА Новости и ещё 1 2 часа назад
В Бельгии за сутки выявили 154 случая коронавируса
Фото: РИА Новости
Число случаев коронавируса за сутки в Бельгии составило 154, всего с середины марта заболели 59 226 человек из числа протестированных, сообщает в воскресенье кризисный штаб минздрава страны.
Скончались 15 человек с диагнозом или подозрением на коронавирус, общее количество летальных исходов с начала вспышки, которые медики связывают с COVID-19, достигло 9595 человек.
Сообщается, что госпитализирован 21 пациент с коронавирусом, число заболевших в отделениях интенсивной терапии составляет 111 (против 121 накануне), выписался 101 выздоровевший.
С 4 мая в Бельгии продолжается поэтапная отмена мер изоляции. Населению рекомендуют носить защитные маски, ношение масок в общественном транспорте является обязательным. Ранее власти сообщили, что страна еще 12 апреля преодолела пик смертности от нового вируса, наблюдается устойчивая тенденция к постепенному снижению числа тяжелых пациентов и смертей.
Бельгия с 15 июня открывает свои границы со странами ЕС, решение об открытии границ с третьими странами будет приниматься скоординировано на уровне Евросоюза. ЕК рекомендовала начать открывать внешние границы с июля.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Комментарии 1
В мире , Ситуация в мире , Коронавирус , COVID-19
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