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Турция прокомментировала готовность Греции воевать 

Lenta.ru 20 минут назад
Турция ответила на призыв к войне Греции
Фото: Reuters
Турция хочет мирно решить спор с Грецией, рассказал министр обороны страны Хулуси Акар, прокомментировав заявления Афин о готовности воевать. Его слова приводятся в Telegram.
«Мы хотим решить наши проблемы в Эгейском море и Восточном Средиземноморье в соответствии с международным правом. До сих пор мы выполняли эти задачи и будем продолжать их выполнять», — подчеркнул Акар.
Он отметил, что спор между Анкарой и Афинами может быть решен мирным путем, однако Турция готова защищать свои интересы, используя военную мощь.
Ранее министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос заявил, что Афины не хотят воевать с Анкарой, однако готовы к такому повороту событий. Он подчеркнул, что Греция не желает этого, но делает максимум для защиты суверенитета.
22 мая сообщалось, что турецкие военные и спецназ полиции захватили кусок греческой земли на спорной границе, проходящей по реке Эврос (другое название Марица). Турецкие силы оккупировали небольшой участок берега реки неподалеку от греческого города Фере. Изначально на турецкой стороне появились около 10 человек, которые установили там палатку, затем силы стали наращиваться. Кусок суши, на котором на постоянной основе обосновались турецкие военные, — по сути, речной нанос.
На границе двух стран периодически происходят различные инциденты. К примеру, в 2018 году в этом регионе были арестованы два турецких солдата. При этом Греция и Турция в 1955 году подписали соглашение, предусматривавшее строительство противопаводковых сооружений, которые также подкорректировали бы некоторые участки реки.
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В мире , Хулуси Акар , Анкара , Греция , Турция
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