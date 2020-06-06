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Турция ответила на призыв к войне Греции 

Вероника Полынина 39 минут назад
Турция ответила на призыв к войне Греции
Фото: Reuters
Министр обороны Турции ответил на заявление Греции о готовности к войне с Анкарой.
«Мы хотим решить наши проблемы в Эгейском море и Восточном Средиземноморье в соответствии с международным правом», — заявил в соцсетях министр обороны Турции Хулуси Акар.
По его словам, спор Анкары и Афин надо решать мирным путем, но Турция готова защитить интересы, используя военную мощь.
На неделе министр обороны Эллады Никос Панайотопулос не исключил возможности конфликта с восточным соседом. Он отметил, что Греция не желает войны, но приложит максимум усилий для защиты суверенитета и готова к любому повороту.
В середине мая сообщалось, что турецкий спецназ захватил кусок греческой земли на спорной границе, проходящей по реке Эврос (Марица).
Участок расположен на берегу реки вблизи греческого города Фере. По сути, это речной нанос. Турки установили там палатку, а затем нарастили военные силы. Это не первый инцидент на границе двух государств. Стороны также спорят о богатых полезными ископаемыми участках моря. К тому же до сих пор не решен вопрос с северной частью Кипра, несколько десятилетий назад оккупированной Анкарой в пику Афинам.
Ранее «Рамблер» подробно рассказывал, почему соперничают две соседние страны НАТО, и как высока вероятность военного столкновения между Афинами и Анкарой.
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В мире , Хулуси Акар , НАТО , Анкара , Греция , Турция
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