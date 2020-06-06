В НАТО назревает крупный скандал

США решили вывести часть своих войск из Германии , однако не сообщили об этом местным властям. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники в немецком правительстве.

Берлин счел это провокацией, поскольку Германия — партнер США по НАТО , и страну должны были проинформировать о таких планах. Белый дом и Пентагон отказались комментировать эти действия, пишет Der Spiegel.

Ранее президент США Дональд Трамп приказал сократить численность американского военного контингента, который находится в Германии. Сейчас на территории страны находятся 34,5 тысячи американских военных. Глава государства приказал Пентагону сократить их численность на 9,5 тысячи. Кроме того, Трамп распорядился ограничить число единовременно находящихся в ФРГ американских военнослужащих до 25 тысяч человек вместо допустимых сейчас 52 тысяч.

Как рассказал изданию The Wall Street Journal знакомый с решением Трампа источник, сокращение военного контингента, дислоцированного в ФРГ, обсуждается в Белом доме с сентября 2019 года и никак не связано с решением немецкого канцлера Ангелы Меркель не участвовать во встрече G7, которую Трамп хотел организовать в Вашингтоне в конце июня.