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США решили тайно вывести часть войск из Германии 

Lenta.ru 49 минут назад
В НАТО назревает крупный скандал
Фото: Reuters
США решили вывести часть своих войск из Германии, однако не сообщили об этом местным властям. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники в немецком правительстве.
Берлин счел это провокацией, поскольку Германия — партнер США по НАТО, и страну должны были проинформировать о таких планах. Белый дом и Пентагон отказались комментировать эти действия, пишет Der Spiegel.
Ранее президент США Дональд Трамп приказал сократить численность американского военного контингента, который находится в Германии. Сейчас на территории страны находятся 34,5 тысячи американских военных. Глава государства приказал Пентагону сократить их численность на 9,5 тысячи. Кроме того, Трамп распорядился ограничить число единовременно находящихся в ФРГ американских военнослужащих до 25 тысяч человек вместо допустимых сейчас 52 тысяч.
Как рассказал изданию The Wall Street Journal знакомый с решением Трампа источник, сокращение военного контингента, дислоцированного в ФРГ, обсуждается в Белом доме с сентября 2019 года и никак не связано с решением немецкого канцлера Ангелы Меркель не участвовать во встрече G7, которую Трамп хотел организовать в Вашингтоне в конце июня.
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В мире , Армия , Дональд Трамп , Пентагон , НАТО , Spiegel , Германия , США
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