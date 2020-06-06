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Премьер Польши надеется, что США переведут в республику военных из ФРГ 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
Польша попросила США о вводе войск
Фото: Reuters
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий надеется, что США перебазируют в республику хотя бы часть своих войск из Германии.
"Конечно, решение на стороне Соединенных Штатов, президента (Дональда) Трампа, но мы рассчитываем на то, что контингент в Польше будет все время расти", — заявил Моравецкий, отвечая на вопрос, перебросят ли США своих солдат из ФРГ.
"Разговоры продолжаются. Такие разговоры ведут в тишине. В свое время мы об этом объявим", — добавил польский премьер, напомнив, что в настоящее время в Польше расквартированы около 5 тысяч американских военных.
Он также заявил, что американские войска необходимы Польше для защиты от России.
"Настоящая опасность исходит с восточной границы", — заявил Моравецкий.
Он уверен, что переброска в Польшу американских войск "усилит все НАТО".
Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков, чаще всего из прибалтийских стран и Польши. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.
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В мире , Армия , Войска , Европа , США , НАТО , Германия , Польша
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