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Нетаньяху призвал парализовать Иран 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 59 минут назад
Нетаньяху призвал парализовать Иран
Фото: РИА Новости
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху призвал международное сообщество ввести «парализующие санкции» против Ирана.
«Международное агентство по атомной энергии установило, что Иран отказался предоставлять инспекторам МАГАТЭ доступ к скрытым объектам, на которых Иран осуществлял секретную военную ядерную деятельность. Иран систематически нарушал свои обязательства и скрывал объекты, где обогащались расщепляющиеся материалы. Я думаю, что наступило время, на самом деле оно пришло уже давно, но теперь точно в свете этой новой информации время пришло, чтобы мировое сообщество присоединилось к США и ввело парализующие санкции против Ирана», — передает его слова ТАСС.
Он добавил, коронавирус «не уменьшает решимости Израиля» действовать против «агрессии Ирана», и пообещал, что не позволит Тегерану «обзавестись ядерным оружием». По его словам, Израиль будет «систематически действовать» против попыток Ирана закрепиться в военном отношении у израильских границ.
5 июня западные СМИ опубликовали доклад МАГАТЭ о ситуации в Иране, согласно которому запасы обогащенного урана в Иране превысили разрешенный ядерной сделкой лимит почти в восемь раз.
В марте МАГАТЭ заявляло о пятикратном превышении запасов обогащенного урана.
В конце мая США решили отказаться от временных исключений из санкционного режима, позволявших компаниям продолжать деятельность по мирному использованию атомной энергетики в Иране.
5 января правительство Ирана заявило об отказе от последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг. ЕС заявил о готовности сделать все возможное для сохранения ядерной сделки.
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Комментарии 1
В мире , санкции Иран , Война в Сирии , Санкции США , Иран и США , Биньямин Нетаньяху , ЕС , МАГАТЭ , ИТАР-ТАСС , Израиль , Иран
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