Названа тайная работа принца Уильяма

Герцог Кембриджский Уильям тайно работал в британской службе доверия Shout 85258. Это первый в стране телефон доверия, специалисты которого круглосуточно обменивались сообщениями с людьми, попавшими в кризисную ситуацию. Об этом пишет газета The Mirror.

Он поступил в ряды волонтеров с еще двумя тысячами жителей Великобритании и прошел необходимое обучение. На годовщину своей работы он вместе с супругой Кейт Миддлтон созвонился с некоторыми из добровольцев по видеосвязи. Отмечается, что организация, в основном, работает с представителями этнических меньшинств, в том числе, с чернокожими.

Королевская семья вложила в службу три миллиона фунтов стерлингов. С прошлого года Shout провела более 300 тысяч телефонных разговоров. 65 процентов обратившихся за помощью людей были младше 25 лет.

Кроме того, супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон участвовала в волонтерской программе Национальной службы здравоохранения во время эпидемии коронавируса. Она созванивалась с теми, кто находился в самоизоляции или нуждался в поддержке.