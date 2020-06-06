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Принц Уильям тайно работал в службе доверия 

Lenta.ru 49 минут назад
Названа тайная работа принца Уильяма
Фото: Frank Augstein / АР
Герцог Кембриджский Уильям тайно работал в британской службе доверия Shout 85258. Это первый в стране телефон доверия, специалисты которого круглосуточно обменивались сообщениями с людьми, попавшими в кризисную ситуацию. Об этом пишет газета The Mirror.
Он поступил в ряды волонтеров с еще двумя тысячами жителей Великобритании и прошел необходимое обучение. На годовщину своей работы он вместе с супругой Кейт Миддлтон созвонился с некоторыми из добровольцев по видеосвязи. Отмечается, что организация, в основном, работает с представителями этнических меньшинств, в том числе, с чернокожими.
Королевская семья вложила в службу три миллиона фунтов стерлингов. С прошлого года Shout провела более 300 тысяч телефонных разговоров. 65 процентов обратившихся за помощью людей были младше 25 лет.
Кроме того, супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон участвовала в волонтерской программе Национальной службы здравоохранения во время эпидемии коронавируса. Она созванивалась с теми, кто находился в самоизоляции или нуждался в поддержке.
Ранее сообщалось, что принц Гарри также не любит афишировать свою личность, поэтому некоторое время назад вел тайную страничку в соцсетях. Туда он выкладывал фотографии со своей уже бывшей возлюбленной, а в друзьях у него было множество светских львиц.
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В мире , Кейт Миддлтон , принц Гарри , принц Уильям , Великобритания
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