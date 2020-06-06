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«Дешевый шпионский роман», или Почему Чехия высылает двоих российских дипломатов 

BFM.RU 29 минут назад
«Дешевый шпионский роман»: Чехия высылает дипломатов РФ
Фото: David W Cerny/Reuters
Этот шпионский скандал начался в феврале, когда площадь перед российским посольством в Праге решили назвать именем Бориса Немцова. В конце апреля на окраине города установили мемориальную доску, посвященную «власовцам», а в центре демонтировали памятник маршалу Коневу. Россия отреагировала возбуждением уголовного дела. Решение о сносе памятника принимали муниципальные власти, в частности мэр Праги и староста района.
Скоро чиновников пришлось взять под охрану: как писали чешские СМИ, в страну въехал россиянин с дипломатическим паспортом и смертельным ядом в багаже. Уверяли, что «мужчину с рицином» встречал автомобиль с номерами российского посольства. Проверки чешских спецслужб показали: история с ядом — выдумка. Появилась она, по словам премьер-министра Андрея Бабиша, из-за конфликта двоих российских дипломатов — один захотел подставить другого. Настоящий шпионский роман, отмечает чешский журналист и политолог Ондра Соукуп.
Ондра Соукуп, чешский журналист и политолог: «Насколько мы знаем, та анонимка, которая пришла и которая говорила, что вот один дипломат через пару дней привезет яд, была составлена так, чтобы было понятно, что это какой-то человек, который имеет доступ к информации изнутри посольства. Такая теория о том, что это все придумал конкурирующий российский сотрудник, и, собственно, что чешские власти, в общем-то, даже ни при чем. История не принесла очков абсолютно никому, наоборот, вся эта история, что кто-то хочет кого-то отравить, дипломаты, то, се — это все напоминало скорее какой-то дешевый шпионский роман».
В Кремле называли историю с рицином «журналистской уткой», а российский МИД отвергал обвинения. Чешский коллега Сергея Лаврова Томаш Петржичек говорил, что Прага хотела решить вопрос без скандала, но «подход России» другого выхода не оставил. Оба замешанных в истории дипломата, представителя Россотрудничества, объявлены персонами нон грата, им дано 48 часов, чтобы покинуть страну. В беседе с Business FM замглавы Россотрудничества Михаил Брюханов назвал их имена: один — Андрей Кончаков, второй — сотрудник по фамилии Рыбаков, оба работают в подразделении агентства — Российском центре науки и культуры.
Михаил Брюханов, замглавы Россотрудничества: «Это два командированных специалиста из России. Андрей уже там давно работает, Рыбаков туда приехал год назад. Люди занимаются разработкой и реализацией гуманитарных программ. Будем сейчас пытаться найти замену. Решение для нас было неожиданным, но оно, конечно, укладывается в то ложе поступков, которое сами себе чешские политики выстроили. Однажды соврав, уже потом приходится держать лицо и врать последовательно. Я думаю, что сама история изначально придумана. Это можно назвать желанием, попыткой, но только не планом, потому что череда каких-то нелогичных, безосновательных заявлений звучала в первые дни в качестве обвинения, что дипломат прилетел, его встретил другой дипломат и они на дипломатической машине поехали в посольство. Но позвольте, он должен был что, прилететь, взять такси и поехать в пивной бар, тогда это нормально?»
По словам замглавы Россотрудничества, своих сотрудников в чем-то подозревать пока нет оснований, Прага не предоставила весомых фактов для их обвинения. По мнению Брюханова, власти Чехии «спасали мундир» в глазах избирателей и этой высылкой пытались поставить точку в дипломатическом конфликте. Но добились, кажется, обратного.
В посольстве России в Чехии назвали высылку «сфабрикованной провокацией», а российский МИД пообещал Праге «адекватный ответ». В сообщении ведомства сказано, что чешская сторона повела себя «непорядочно и недостойно» и нанесла «серьезный урон отношениям без каких-либо оснований».
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Комментарии 6
В мире , Борис Немцов , Томаш Петржичек , Сергей Лавров , МИД , Business FM , Прага , Чехия
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