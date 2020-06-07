В двух районах ЛНР ввели ограничения из-за COVID-19 

Власти самопровозглашенной Луганской народной республики ввели строгие ограничения в Антрацитовском районе и в районе, прилегающему к городу Ровеньки, из-за угрозы распространения коронавируса, сообщил журналистам главный государственный санитарный врач ЛНР Дмитрий Докашенко.

По данным минздрава ЛНР, по состоянию на утро 6 июня в республике были выявлены 429 заболевших с COVID-19. Также в ведомстве сообщали о смерти девяти человек, у которых был выявлен коронавирус, среди них — двое врачей. На территории всей республики действует ряд ограничительных мер, в городе Свердловск — строгие карантинные ограничения.

"С целью недопущения распространения данного заболевания (COVID-19) на территории Луганской народной республики вводятся меры ограничительного характера, которые будут локализовываться на территории Антрацитовского района и района, прилегающего к городу Ровеньки", — заявил Докашекно.

Он пояснил, что такие меры предприняты в связи с тем, что в больницы Луганска поступили пациенты с клиническими проявлениями коронавирусной инфекции. Докашенко уточнил, что на данный момент проводится диагностика поступивших. По его словам, они имели большой круг контактных лиц, которые также подлежат обследованию, и в случае выявления положительных результатов на коронавирус должны быть изолированы.

"Данные ограничительные мероприятия будут касаться преимущественно движения городского пригородного и междугороднего транспорта. До особого распоряжения просим население данных городов и районов неукоснительно соблюдать меры противоэпидемической безопасности, а именно — ношение масок", — подчеркнул Докашенко.

Санитарный врач призвал жителей данных районов придерживаться режима самоизоляции.

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