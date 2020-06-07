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Число случаев коронавируса в мире превысило 6,7 миллиона 

РИА Новости и ещё 4 33 минуты назад
Число случаев коронавируса в мире превысило 6,7 миллиона
Фото: РИА Новости
Число случаев заражения новым типом коронавируса в мире за сутки увеличилось более чем на 136 тысяч и превысило 6,7 миллиона, умерли более 397 тысяч человек, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
По последним данным организации, за сутки в мире зафиксировано 136 409 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, умерли 4 586 пациентов с COVID-19. Таким образом, общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в мире составляет 6 799 713, число летальных исходов — 397 388.
Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке — 3 234 875.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В мире , Ситуация в мире
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