В Бразилии число жертв COVID-19 превысило 35 тысяч человек 

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Еще 1005 человек с COVID-19 умерли в Бразилии за сутки, общее число умерших превысило 35 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.

Согласно информации властей, число выявленных случаев коронавируса за сутки увеличилось на 30 830.

Всего, по последним данным, в стране выявлен 645 771 случай заражения коронавирусом, скончались 35 026 человек.

Днем ранее сообщалось о 1473 умерших от коронавируса за сутки и 30925 выявленных заболевших.

Бразилия, по данным университета Джонса Хопкинса, обойдя Италию, заняла третье место в мире по числу жертв коронавируса — после США и Великобритании, по количеству заражений страна находится на втором после США.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,5 миллиона случаев заражения, почти 387 тысяч человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.