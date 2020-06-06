В США нацгвардия наращивает присутствие в городах

Все новости на карте

Национальная гвардия США наращивает присутствие в городах США из-за протестов и гражданских беспорядков: число военнослужащих выросло с четверга до 41,5 тысячи человек, сообщает телеканал CNN.

В четверг в 32 штатах и округе Колумбия насчитывалось 32 400 членов гвардии.

По данным телеканала, сейчас нацгвардия размещена в 33 штатах и округе Колумбия, где находится столица США Вашингтон.

В Вашингтоне сейчас 5100 военнослужащих — 1200 из Вашингтона и 3900 из других штатов, уточняет CNN.

В это число не входят военнослужащие из действующих воинских частей, число которых в Вашингтоне сокращается в связи со стабилизацией ситуации. Так, в четверг город покинули десантники 82-й дивизии, а в пятницу — военнослужащие 91-го батальона военной полиции, сообщили ранее РИА Новости в Пентагоне