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В США нацгвардия наращивает присутствие в городах, сообщает СМИ 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
В США нацгвардия наращивает присутствие в городах
Фото: © REUTERS / Bryan Woolston
Национальная гвардия США наращивает присутствие в городах США из-за протестов и гражданских беспорядков: число военнослужащих выросло с четверга до 41,5 тысячи человек, сообщает телеканал CNN.
В четверг в 32 штатах и округе Колумбия насчитывалось 32 400 членов гвардии.
По данным телеканала, сейчас нацгвардия размещена в 33 штатах и округе Колумбия, где находится столица США Вашингтон.
В Вашингтоне сейчас 5100 военнослужащих — 1200 из Вашингтона и 3900 из других штатов, уточняет CNN.
В это число не входят военнослужащие из действующих воинских частей, число которых в Вашингтоне сокращается в связи со стабилизацией ситуации. Так, в четверг город покинули десантники 82-й дивизии, а в пятницу — военнослужащие 91-го батальона военной полиции, сообщили ранее РИА Новости в Пентагоне.
На фоне беспорядков, возникших после гибели в ходе задержания афроамериканца Джорджа Флойда, президент США Дональд Трамп призвал губернаторов ввести Национальную гвардию, однако не все последовали этому совету. Мэр Вашингтона неоднократно требовала, чтобы военнослужащие покинули город.
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В мире , Армия , Дональд Трамп , Пентагон , CNN , РИА Новости , Колумбия , США
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