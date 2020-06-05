Байден посчитал, сколько в США нехороших людей 

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Во время своей встречи с молодёжью Байден прокомментировал публичные заявления Трампа, которые были сделаны по случаю расовых беспорядков в США:

«Слова, сказанные президентом, имеют значение, поэтому, когда президент всё время выступает, чтобы разделить людей, худшее выходит наружу».

«Вероятно, есть где-то 10 — 15% людей, которые просто не очень хорошие люди, но это не то, кем мы с вами на самом деле являемся. Подавляющее большинство людей порядочны, к этому и нужно обращаться, на этом мы и должны объединять людей», — Байден

Напомним, Трамп ранее заявил, комментируя гибель Джорджа Флойда в США, что это событие в итоге объединит страну, ситуация поможет решить расовые проблемы.