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Байден посчитал, сколько в США нехороших людей 

ИА Regnum 33 минуты назад
Байден посчитал, сколько в США нехороших людей
Фото: РИА Новости
Разделять американцев по каким-то критериям, иначе говоря, разделять нацию, как это делает президент США Дональд Трамп, не нужно, заявил 5 июня претендент на президентское кресло от демократов Джо Байден, пишет The Hill.
Во время своей встречи с молодёжью Байден прокомментировал публичные заявления Трампа, которые были сделаны по случаю расовых беспорядков в США:
«Слова, сказанные президентом, имеют значение, поэтому, когда президент всё время выступает, чтобы разделить людей, худшее выходит наружу».
«Вероятно, есть где-то 10 — 15% людей, которые просто не очень хорошие люди, но это не то, кем мы с вами на самом деле являемся. Подавляющее большинство людей порядочны, к этому и нужно обращаться, на этом мы и должны объединять людей», — Байден
Напомним, Трамп ранее заявил, комментируя гибель Джорджа Флойда в США, что это событие в итоге объединит страну, ситуация поможет решить расовые проблемы.
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Комментарии
В мире , Конфликты , США , Джозеф Байден , Дональд Трамп
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