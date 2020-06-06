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США отказались вернуть России захваченную собственность 

Майк Габриелян и ещё 7 21 минуту назад
США отказались вернуть России захваченную собственность
Фото: EPA
США отказались вернуть России отнятую дипломатическую собственность в Нью-Йорке. Об этом рассказал заместитель постпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин, передает РИА Новости.
Кузьмин сообщил, что когда власти штата Нью-Йорк объявили чрезвычайное положение из-за эпидемии COVID-19, Россия попросила вернуть дипломатическую собственность, чтобы персонал мог использовать ей «в целях снижения риска, связанного с распространением коронавируса».
«В этой связи… была направлена вербальная нота», — сказал дипломат.
Однако в Вашингтоне заявили, что российской миссии не следует ждать положительного ответа. Таким образом, политические мотивы возобладали над гуманитарными соображениями.
Кузьмин отметил, что такие действия американской стороны нарушают соглашения о стране пребывания.
В 2017 году Россия лишилась здания генконсульства в Сан-Франциско, торгового представительства в Вашингтоне и помещения торгпредства в Нью-Йорке. По требованию госдепа, они вернулись в собственность США. Москва назвала такие действия недружественным шагом и подать судебный иск.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как власти США намеревались провести обыск в российском консульстве в Сан-Франциско, в том числе в квартирах сотрудников диппредставительства.
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В мире , США , Геннадий Кузьмин , ООН , Госдеп США , РИА Новости , Нью-Йорк
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