США отказались вернуть России захваченную собственность 

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Кузьмин сообщил, что когда власти штата Нью-Йорк объявили чрезвычайное положение из-за эпидемии COVID-19, Россия попросила вернуть дипломатическую собственность, чтобы персонал мог использовать ей «в целях снижения риска, связанного с распространением коронавируса».

«В этой связи… была направлена вербальная нота», — сказал дипломат.

Однако в Вашингтоне заявили, что российской миссии не следует ждать положительного ответа. Таким образом, политические мотивы возобладали над гуманитарными соображениями.

Кузьмин отметил, что такие действия американской стороны нарушают соглашения о стране пребывания.

В 2017 году Россия лишилась здания генконсульства в Сан-Франциско, торгового представительства в Вашингтоне и помещения торгпредства в Нью-Йорке. По требованию госдепа , они вернулись в собственность США. Москва назвала такие действия недружественным шагом и подать судебный иск.