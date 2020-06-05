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ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок и перчаток 

Газета.Ru 1 час назад
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок и перчаток
Фото: РИА Новости
Всемирная организация здравоохранения изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, пишет РИА "Новости".
Теперь рекомендация советует носить средства защиты в общественном транспорте и магазинах. Ранее рекомендовалось использовать маски и перчатки только тем, кто болеет коронавирусом.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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В мире , ВОЗ , РИА Новости
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