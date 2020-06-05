Пока вы не уснули: новый скандал между Россией и Чехией 

«Если президент посчитает необходимым, то сделает"
Президент России Владимир Путин обратится к жителям страны по поводу внесения поправок в Конституцию, если сочтет необходимым, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Аваков объяснил изнасилование украинки полицейскими
Глава МВД Украины Арсен Аваков призвал не обвинять всю украинскую полицию из-за нескольких сотрудников, изнасиловавших женщину.
Взрыв в Москве: появилась информация о погибших
Соцсети
Один человек погиб в результате взрыва в жилом многоквартирном доме на Дорожной улице в Москве. Об этом собеседник в экстренных службах сообщил ТАСС.
Умерла жена Андрея Норкина
Журналистка Юлия Норкина скоропостижно скончалась в возрасте 52 лет. О смерти жены в своем Instagram рассказал теле— и радиоведущий Андрей Норкин.
Между Россией и Чехией разгорается новый скандал
Россия зеркально ответит на высылку из Чехии российских дипломатов. Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, передает РИА «Новости».
Полицейские в США снова убили безоружного мужчину
EPA/ТАСС
В Северной Калифорнии сотрудник полиции выстрелил в мужчину, который стоял на коленях с поднятыми руками. Об этом пишет The Guardian.
Рубль резко взлетел
Курсы доллара США и евро по отношению к российскому рублю снизились на фоне роста стоимости нефти. Об этом сообщает ТАСС.
"Убраться с Ближнего Востока": Россия ответила на призыв США
Призыв США к России убраться с Ближнего Востока — следствие ухудшения отношений между странами в последние годы.
В Израиле заявили о звездном часе России
Массовые акции протеста в США — звездный час России. Об этом сообщает израильское издание The Jerusalem Post.
Белоруссия обратилась к «Газпрому»
В начале июня белорусское Министерство энергетики направило главе «Газпрома» Алексею Миллеру письмо с предложением обсудить условия поставок газа и цены.