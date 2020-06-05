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Пока вы не уснули: новый скандал между Россией и Чехией 

Сергей Василенок 21 минуту назад
Пока вы не уснули: новый скандал между Россией и Чехией
Фото: РИА Новости

«Если президент посчитает необходимым, то сделает"

Президент России Владимир Путин обратится к жителям страны по поводу внесения поправок в Конституцию, если сочтет необходимым, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Аваков объяснил изнасилование украинки полицейскими

Глава МВД Украины Арсен Аваков призвал не обвинять всю украинскую полицию из-за нескольких сотрудников, изнасиловавших женщину.

Взрыв в Москве: появилась информация о погибших

Соцсети
Один человек погиб в результате взрыва в жилом многоквартирном доме на Дорожной улице в Москве. Об этом собеседник в экстренных службах сообщил ТАСС.

Умерла жена Андрея Норкина

Журналистка Юлия Норкина скоропостижно скончалась в возрасте 52 лет. О смерти жены в своем Instagram рассказал теле— и радиоведущий Андрей Норкин.

Между Россией и Чехией разгорается новый скандал

Россия зеркально ответит на высылку из Чехии российских дипломатов. Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, передает РИА «Новости».

Полицейские в США снова убили безоружного мужчину

EPA/ТАСС
В Северной Калифорнии сотрудник полиции выстрелил в мужчину, который стоял на коленях с поднятыми руками. Об этом пишет The Guardian.

Рубль резко взлетел

Курсы доллара США и евро по отношению к российскому рублю снизились на фоне роста стоимости нефти. Об этом сообщает ТАСС.

"Убраться с Ближнего Востока": Россия ответила на призыв США

Призыв США к России убраться с Ближнего Востока — следствие ухудшения отношений между странами в последние годы.

В Израиле заявили о звездном часе России

Массовые акции протеста в США — звездный час России. Об этом сообщает израильское издание The Jerusalem Post.

Белоруссия обратилась к «Газпрому»

В начале июня белорусское Министерство энергетики направило главе «Газпрома» Алексею Миллеру письмо с предложением обсудить условия поставок газа и цены.
Видео дня. Кому из звезд шоу-бизнеса не достанется МРОТ от государства
Комментарии
В мире , Видео , Алексей Миллер , Владимир Джабаров , Дмитрий Песков , Андрей Норкин , Арсен Аваков , Владимир Путин , Газпром , Совет Федерации , МВД , Минэнерго , The Guardian , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Reuters , Чехия
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