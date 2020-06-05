Трамп объявил о скором окончании эпидемии 

По его словам, эпидемия близка к завершению. Трамп раскритиковал губернатор некоторых штатов, где ограничения продолжают сохраняться.

«Я не знаю, почему они продолжают блокироваться. Мы хотим закончить все это», — заявил он.

Американский лидер привел в пример такие штаты, как Джорджия, Флорида и Южная Каролина, которые сняли ограничения, и подчеркнул, что в них ситуация складывается очень хорошо.

Трамп пообещал, что США уже в июле вернется к экономическому росту, а следующий, 2021 год, «станет одним из лучших, которые Штаты когда-либо имели в экономическом плане».

Как сообщал «Рамблер», США находится на первом месте по числу заболевших коронавирусом. В стране зафиксировано 1,8 млн случаев заражения, число летальных исходов превышает 100 тысяч.