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Трамп объявил о скором окончании эпидемии 

Вероника Полынина 44 минуты назад
Трамп объявил о скором окончании эпидемии
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что стране пора отменять ограничения по коронавирусу, передает «Коммерсант».
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По его словам, эпидемия близка к завершению. Трамп раскритиковал губернатор некоторых штатов, где ограничения продолжают сохраняться.
«Я не знаю, почему они продолжают блокироваться. Мы хотим закончить все это», — заявил он.
Американский лидер привел в пример такие штаты, как Джорджия, Флорида и Южная Каролина, которые сняли ограничения, и подчеркнул, что в них ситуация складывается очень хорошо.
Трамп пообещал, что США уже в июле вернется к экономическому росту, а следующий, 2021 год, «станет одним из лучших, которые Штаты когда-либо имели в экономическом плане».
Как сообщал «Рамблер», США находится на первом месте по числу заболевших коронавирусом. В стране зафиксировано 1,8 млн случаев заражения, число летальных исходов превышает 100 тысяч.
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В мире , Дональд Трамп , США
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