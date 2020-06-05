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Русская «Братва» вышла на защиту Брайтон-Бич 

Деловая газета «Взгляд» 46 минут назад
Русская «Братва» вышла на защиту Брайтон-Бич
Фото: РИА Новости
На защиту нью-йоркского района Брайтон-Бич от мародеров вышли участники русскоговорящего байкерского клуба «Братва». Мотоциклисты патрулируют район и препятствуют грабежам.
«Если есть какая-то толпа подростков подозрительных, мы просто останавливаемся, паркуем байки, слезаем, берем все, что у нас есть, а у нас есть какие-то палки, бейсбольные биты, трубы, ножи, стоим и смотрим, что они делают», — рассказал «НТВ» президент мотоциклетного клуба «Bratva» Константин Котов.
Он подчеркнул, что вандалы будут остановлены, если начнут что-то крушить и творить беспредел.
Добровольцы патрулируют улицы на машинах, мотоциклах. Некоторые из них уже предотвратили разрушения и акты вандализма. Так, один из гражданских патрульных заметил, как некто пытался бросить в полицию коктейль Молотова. Другие добровольцы заметили хулиганов, выбирающих цели для погрома.
Владелец заведения общественного питания Санжар рассказал, что русскоговорящее сообщество встанет на защиту своей собственности, если к ним придут протестующие или мародеры.
«Все друзья, все охраняют, на каждом шагу. Стараются поддержать мир на Брайтоне», — заявил мужчина.
Выходцы из России ранее встали на защиту русского ресторана Pushkin в американском Сан-Диего от толпы протестующих во время погромов.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках в Соединенных Штатах, которые вспыхнули после убийства в Миннеаполисе чернокожего мужчины Джорджа Флойда. Афроамериканец скончался в больнице после того, как полицейский — белый мужчина — продолжительное время на глазах у свидетелей давил ему коленом на шею.
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В мире , Константин Котов , Деловая газета "Взгляд" , НТВ
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