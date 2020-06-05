Трамп готов к открытию США 

США готовы к снятию ограничений, которые были введены из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в ходе пресс-конференции. Он также заявил, что власти готовы открывать страну.

«Мы открываем нашу страну… Я не понимаю, почему некоторые губернаторы продолжают сохранять ограничения», — сказал Трамп.

Он также сообщил, что «эпидемия коронавируса практически пройдена». Президент отметил, что страна успешно продвигается в создании вакцины от коронавируса, передает РИА Новости.

Число новых случаев коронавируса в Соединенных Штатах на данный момент сокращается. В этой стране зарегистрировано больше всего в мире случаев заболевания — почти 1,9 миллиона. Умерли более 108 тысяч человек.