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Трамп готов к открытию США 

Национальная Служба Новостей 50 минут назад
Трамп готов к открытию США
Фото: Национальная Служба Новостей
США готовы к снятию ограничений, которые были введены из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в ходе пресс-конференции. Он также заявил, что власти готовы открывать страну.
«Мы открываем нашу страну… Я не понимаю, почему некоторые губернаторы продолжают сохранять ограничения», — сказал Трамп.
Он также сообщил, что «эпидемия коронавируса практически пройдена». Президент отметил, что страна успешно продвигается в создании вакцины от коронавируса, передает РИА Новости.
Число новых случаев коронавируса в Соединенных Штатах на данный момент сокращается. В этой стране зарегистрировано больше всего в мире случаев заболевания — почти 1,9 миллиона. Умерли более 108 тысяч человек.
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В мире , Конфликты , США , Дональд Трамп , РИА Новости
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