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«Расизм — это пандемия». В Нью-Йорке медики вышли на митинг в поддержку афроамериканцев 

ТАСС и ещё 7 44 минуты назад
«Это пандемия»: в Нью-Йорке медики вышли на митинг
Фото: ТАСС
Врачи и медсестры собрались в субботу на митинг в Центральном парке в поддержку движения за права афроамериканцев и против полицейской жестокости. Примечательно, что для места проведения акции была выбрана та часть парка, где совсем недавно располагался палаточный госпиталь для пациентов с коронавирусом.
Медики несли плакаты "Расизм — это пандемия", "Белые халаты за жизнь черных", "Полицейский произвол — это неотложный вызов", "Вы аплодировали нам, теперь мы поддерживаем вас".
"Мы не для того спасали жизни людей во время пандемии, чтобы потом полицейские их забирали, — сказала одна из организаторов акции. — Мы выступаем за то, чтобы допустимые при задержании действия полицейских были изменены. Недавно полицейские толкнули пожилого мужчину (инцидент произошел во время акции протеста в городе Буффало, штата Нью-Йорк — прим ТАСС), такого не должно быть!"
"Мы знаем, что афроамериканцы часто лишены привилегий, часто мы живем в худших условиях, — сказал один из темнокожих докторов. — По статистике больше афроамериканцев заражается коронавирусом. При этом зачастую не у всех есть равный доступ к медицинским услугам. И мы выступаем за искоренение этого неравенства".
Затем от Центрального парка несколько десятков медработников прошли с маршем протеста по улицам города.
Несмотря на то, что с 8 часов вечера в Нью-Йорке действует комендантский час, акции протеста в различных районах продолжались до позднего вечера. Во избежание мародерства район дорогих магазинов, Сохо, в субботу был полностью перекрыт полицией. Кордоны полиции стоят на въезде в центральную часть города, пропуская только машины жителей этого района, из-за чего вечером на некоторых шоссе скопились длинные очереди из автомобилей.
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В мире , США , Ситуация в мире , ИТАР-ТАСС , Нью-Йорк
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