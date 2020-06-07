«Это пандемия»: в Нью-Йорке медики вышли на митинг

Врачи и медсестры собрались в субботу на митинг в Центральном парке в поддержку движения за права афроамериканцев и против полицейской жестокости. Примечательно, что для места проведения акции была выбрана та часть парка, где совсем недавно располагался палаточный госпиталь для пациентов с коронавирусом.

Медики несли плакаты "Расизм — это пандемия", "Белые халаты за жизнь черных", "Полицейский произвол — это неотложный вызов", "Вы аплодировали нам, теперь мы поддерживаем вас".

"Мы не для того спасали жизни людей во время пандемии, чтобы потом полицейские их забирали, — сказала одна из организаторов акции. — Мы выступаем за то, чтобы допустимые при задержании действия полицейских были изменены. Недавно полицейские толкнули пожилого мужчину (инцидент произошел во время акции протеста в городе Буффало, штата Нью-Йорк — прим ТАСС), такого не должно быть!"

"Мы знаем, что афроамериканцы часто лишены привилегий, часто мы живем в худших условиях, — сказал один из темнокожих докторов. — По статистике больше афроамериканцев заражается коронавирусом. При этом зачастую не у всех есть равный доступ к медицинским услугам. И мы выступаем за искоренение этого неравенства".

Затем от Центрального парка несколько десятков медработников прошли с маршем протеста по улицам города.

Несмотря на то, что с 8 часов вечера в Нью-Йорке действует комендантский час, акции протеста в различных районах продолжались до позднего вечера. Во избежание мародерства район дорогих магазинов, Сохо, в субботу был полностью перекрыт полицией. Кордоны полиции стоят на въезде в центральную часть города, пропуская только машины жителей этого района, из-за чего вечером на некоторых шоссе скопились длинные очереди из автомобилей.