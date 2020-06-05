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В Германии запретили лечение гомосексуализма 

Lenta.ru и ещё 6 1 час назад
В Германии решили судьбу гомосексуалистов
Фото: Reuters
Представительство федеральных земель Германии — Бундесрат — одобрило закон, запрещающий репаративную (конверсионную) терапию для изменения гомосексуальной ориентации на гетеросексуальность. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Отмечается, что проведение процедур для «исправления» гомосексуальности теперь может караться тюремным заключением до года. Также запрещается реклама и посредничество в таких услугах — за них грозит штраф до 30 тысяч евро (более 2,3 миллиона рублей). Закон запрещает любые меры, направленные на изменение или подавление сексуальной ориентации как несовершеннолетних, так и взрослых, если это основано на обмане или принуждении. При этом в случае с детьми под ответственность могут попасть и их родители, подтолкнувшие к этому.
Автором законопроекта о запрете конверсионной терапии выступил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан. По его мнению, гомосексуализм не является болезнью, а попытки его излечить приводят лишь к физическим и психическим страданиям.
«Там, где нет болезни, нет необходимости в терапии», — сказал он.
Репаративная терапия представляет собой комплекс медикаментозных и психотерапевтических методов, которые направлены на исправление сексуальных отклонений и возвращение пациента к гендерной норме. В Германии о необходимости отменить эту меру говорили с 2017 года. Противниками запрета терапии выступала Ассоциация свободных евангельских церквей страны.
Запрет на подобное лечение действует в Бразилии, Аргентине, Швейцарии, Мальте, нескольких провинциях Канады и многих американских штатах.
В конце 2018 года Бундестаг принял закон, по которому во всех официальных документах, включая свидетельство о рождении, появился третий вариант в графе «пол». Возможность указать не мужской или женский, а «иной» пол предусмотрена для людей, родившихся гермафродитами. Кроме того, с тех пор по закону можно поменять пол в документе задним числом — в том случае, если изначально он был указан неверно.
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Комментарии
В мире , Йенс Шпан , Бундестаг , Германия
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