Подлодка подкралась незаметно: чего теперь боятся США

Американские СМИ снова нагнетают — предупреждают, что российская подлодка, которую никто никогда не видел, может шпионить за ними уже прямо сейчас.

Российская подлодка может шпионить за тобой прямо сейчас, сообщает своим читателям издание The National Interest.

Речь идет о "загадочной" подлодке "Белгород". Работы, как пишут, начались в середине 90-х, но несколько раз откладывались. Информации о субмарине немного, но есть одно фото со спутника. Впрочем, если этого недостаточно, можно посмотреть российские СМИ, которые весьма активно освещали спуск "Белгорода" на воду. Но без секретов и тайных снимков история не было бы такой интересной и пугающей.

Впрочем, все равно непонятно, в чем пафос этой статьи. Российских подлодок надо бояться? Ну, бойтесь, если вам так проще жить.

Вон шведы вообще довольно долго развлекались поисками нашей субмарины — сидели на берегу моря и глядели в бинокли. Это так же информативно, как снимать со спутника, но таковы уж правила народной забавы.

И ведь нашли то, что искали! Правда, подлодка оказалась частью Императорского флота, но российская же!

Позже увлечение передалось британцам — там все прислушивались, не проникли ли тайком в территориальные воды королевства российские "супертихие" дизель-электрические подлодки.

Понятно, конечно, что, с одной стороны, наши подлодки, действительно, могут считаться образцом в этой сфере. А с другой — не напугав всех вокруг, военные дополнительного финансирования не получат.

Но каждый раз, вольно или невольно, западные СМИ, расписывая невероятные свойства нашей техники и оружия, рекламируют ее. Что же, со своими финансами вы там как-нибудь сами разбирайтесь, а за рекламу все-таки спасибо.