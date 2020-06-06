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«Шагаем по аду». Пашинян заявил о критической ситуации с коронавирусом в Армении 

BFM.RU и ещё 6 3 часа назад
«Шагаем по аду»: критическая ситуация с COVID-19 в Армении
Фото: ТАСС
Ситуация с пандемией коронавируса в Армении критическая, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.
«Мы достигли критической отметки и шагаем по аду», — цитирует его «Интерфакс».
По словам Пашиняна, система здравоохранения перегружена и не успевает всех госпитализировать. В Армении 200 больных, которые сейчас не могут попасть в больницы. Есть два случая смерти из-за того, что в реанимации не было свободных мест, сообщил Пашинян на брифинге во дворе дома правительства. В понедельник стало известно, что сам премьер-министр заражен коронавирусом. Рост заболеваемости связан с недостаточными карантинными мерами, считает армянский публицист Эдуард Аянян.
Эдуард Аянян публицист:
«После того как были ослаблены карантинные меры произошел резкий скачок числа зарегистрированных заболевших. Соответственно, росло число людей причиной смерти которых коронавирус. Естественно, очень сильно возросла нагрузка на медучреждения, на скорую помощь. Нельзя сказать, что наша медицинская система совсем не справляется, но большинство больниц уже на критическом состоянии с точки зрения размещения заболевших — это правда. Так как разрастание количества заболевших идет очень быстро, и никто не может понять, когда этот пик будет пройден, естественно, это вызывает тревогу, а у кого-то даже панику — в частности, у представителей нашего правительства. Я не могу сказать что все хорошо — проблема есть. Они не приняли, с одной стороны, очень жестких мер, а с другой стороны, были толькуо полумеры — то вводили карантин, то ослабили, то разрешили людям находиться в каких-то местах, но в ограниченном количестве. Жесткий карантин в Армении в итоге введен и не был».
Резкий рост числа новых пациентов случился во вторник — на следующий день после того, как было объявлено о вирусе у самого Пашиняна. Зараженных тогда было выявлено в два раза больше, чем днем ранее — 500 человек. В пятницу прирост составил уже 700 человек. Сейчас в Армении более 12 тысяч заболевших. На тот же вторник пришелся и пик смертей — 19 случаев. Всего от коронавируса умерли более 250 человек.
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Комментарии
В мире , Никол Пашинян , Интерфакс , Армения
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