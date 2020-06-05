Тачи: Сербия признает Косово 

Президент самопровозглашенного Косово Хашим Тачи 4 июня выступил в эфире косовского телеканала Opinion с заявлениями относительно переговоров между Косово и Сербией и будущего соглашения.

Тачи заявил, что процесс диалога между Сербией и Косово в ближайшие недели активизируется при активном участии США

«Я думаю, что они (США) поставили перед собой цель закрыть проблемы на Западных Балканах. Роль США на Западных Балканах не зависит от администрации США», — заявил Тачи.

При этом ещё ранее политик заявил, что лично он не будет участвовать в диалоге при посредничестве представителя ЕС Мирослава Лайчака.

На вопрос о том, будет ли иметь место обмен территориями между Косово и Сербией политик заявил, что Сербия признает Косово в его нынешнем территориальном суверенитете.

«Соглашение положит конец вражде и откроет атлантическую перспективу для Косово. Косово принесло достаточно жертв, Сербия сотворила геноцид в Косово, за который Косово нечем отплатить. Я могу заключить, что без соглашения, без завершения конфликта не смогут идти дальше ни Косово, ни Сербия. В итоге Сербия признает Косово, уважая сегодняшний территориальный суверенитет Косово».

Использованная Тачи формулировка может трактоваться двояко, поскольку территория, на которой Косово осуществляет всю полноту суверенитета не совпадает с территорией края, обозначенной в Конституции.