Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Израиле заявили о звездном часе России из-за беспорядков в США 

Экспресс газета 1 час назад
В Израиле заявили о звездном часе России
Фото: Экспресс газета
Автор статьи, опубликованной в The Jerusalem Post, утверждает, что беспорядки, происходящие в США, дают возможность России, Китаю, Турции и Ирану продвинуть свои интересы.
«На фоне упадка в США Россия продвигает свои оборонительные системы, Китай спорит с Индией из-за горной территории в Кашмире, а Турция намерена взаимодействовать с Ираном, Малайзией и Пакистаном для улучшения экономических отношений и расширения своей роли в Средиземноморье», — пишет «Царьград» со ссылкой на The Jerusalem Post.
По мнению автора израильского издания, эти страны хотят использовать хаос в США в своих интересах и укрепить свое влияние там, где до этого сталкивались с противодействием Соединенных Штатов.
В свою очередь, беспорядки в США, вызванные протестами из-за смерти Джорджа Флойда и кризис, в который погрузилась экономика могущественной державы, привели к тому, что способность Соединенных Штатов концентрировать свои силы за границей значительно упала.
Кроме того, проблем для администрации Трампа добавляет и тот факт, что в условиях пандемии США не смогли оказать реальной помощи своим союзникам, что также подорвало авторитет сверхдержавы.
Видео дня. Кому из звезд шоу-бизнеса не достанется МРОТ от государства
Экспресс газета: последние новости
На Украине снова помечтали о развале России На Украине снова помечтали о развале России Принц Филипп позвонит Гарри и Меган в свой 99-й день рождения Принц Филипп позвонит Гарри и Меган в свой 99-й день рождения Японцы хотят отобрать у России все Южные Курилы Японцы хотят отобрать у России все Южные Курилы
Комментарии 34
В мире , Царьград ТВ , Израиль , Индия , Иран , Китай , Малайзия , Пакистан , США , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Против Платошкина завели уголовное дело
Против Платошкина завели уголовное дело
Уволенная соведущая ответила Соловьеву
Уволенная соведущая ответила Соловьеву
Россия совершила новый прорыв в разработке истребителей
Россия совершила новый прорыв в разработке истребителей
Обнаружено исчезновение Йеллоустонского супервулкана
Обнаружено исчезновение Йеллоустонского супервулкана
Российские космонавты назвали «минусы» Crew Dragon
Российские космонавты назвали «минусы» Crew Dragon
Видео
Опубликовано видео «светофорного маньяка» под Петербургом
01:16
Опубликовано видео «светофорного маньяка» под Петербургом
Происшествия
Косивший водоросли в реке коммунальщик попал на видео
00:30
Косивший водоросли в реке коммунальщик попал на видео
Общество
Появилось видео объяснения расстрела вора обоев
02:15
Появилось видео объяснения расстрела вора обоев
Происшествия
Механический паук из Lada Priora попал на видео
00:42
Механический паук из Lada Priora попал на видео
Общество
Опубликовано видео забастовки пеших курьеров
04:09
Опубликовано видео забастовки пеших курьеров
Общество
Появилось видео взрыва газа в пятиэтажке
01:34
Появилось видео взрыва газа в пятиэтажке
Происшествия
Нацгвардия США встала на колени и попала на видео
02:42
Нацгвардия США встала на колени и попала на видео
Происшествия
В российском городе прогремел взрыв
00:43
В российском городе прогремел взрыв
Происшествия Криминал
Экстренная посадка Ми-38 в Подмосковье попала на видео
00:32
Экстренная посадка Ми-38 в Подмосковье попала на видео
Происшествия
Успешный старт ракетоносителя Falcon 9 попал на видео
00:21
Успешный старт ракетоносителя Falcon 9 попал на видео
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение