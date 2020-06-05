В Израиле заявили о звездном часе России

Китаю, Турции и Автор статьи, опубликованной в The Jerusalem Post, утверждает, что беспорядки, происходящие в США , дают возможность России Ирану продвинуть свои интересы.

«На фоне упадка в США Россия продвигает свои оборонительные системы, Китай спорит с Индией из-за горной территории в Кашмире, а Турция намерена взаимодействовать с Ираном, Малайзией и Пакистаном для улучшения экономических отношений и расширения своей роли в Средиземноморье», — пишет «Царьград» со ссылкой на The Jerusalem Post.

По мнению автора израильского издания, эти страны хотят использовать хаос в США в своих интересах и укрепить свое влияние там, где до этого сталкивались с противодействием Соединенных Штатов.

В свою очередь, беспорядки в США, вызванные протестами из-за смерти Джорджа Флойда и кризис, в который погрузилась экономика могущественной державы, привели к тому, что способность Соединенных Штатов концентрировать свои силы за границей значительно упала.

Кроме того, проблем для администрации Трампа добавляет и тот факт, что в условиях пандемии США не смогли оказать реальной помощи своим союзникам, что также подорвало авторитет сверхдержавы.