В Раду внесли постановление об увольнении Авакова 

Документ внесла фракция «Голос». Его подписали 55 депутатов, сообщил замглавы фракции Ярослав Железняк.

5 июня Аваков выступил в Раде. Он отказался извиняться за преступления полицейских и объяснил случай с изнасилованием женщины в отделе полиции в Кагарлыке нравами украинского общества. Националисты, требующие отставки Авакова, митинговали возле парламента и сожгли старый милицейский УАЗ.