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В Раду внесли постановление об увольнении Авакова 

Lenta.ru и ещё 3 2 часа назад
В Раду внесли постановление об увольнении Авакова
Фото: РИА Новости
В Верховной Раде Украины зарегистрировали проект постановления об увольнении министра внутренних дел Арсена Авакова. Об этом в пятницу, 5 июня, сообщает «Страна.ua».
Документ внесла фракция «Голос». Его подписали 55 депутатов, сообщил замглавы фракции Ярослав Железняк.
5 июня Аваков выступил в Раде. Он отказался извиняться за преступления полицейских и объяснил случай с изнасилованием женщины в отделе полиции в Кагарлыке нравами украинского общества. Националисты, требующие отставки Авакова, митинговали возле парламента и сожгли старый милицейский УАЗ.
2 июня депутат от партии сторонников президента Владимира Зеленского «Слуга народа» Евгений Шевченко призвал Раду отправить Авакова в отставку и заявил, что фактически все его однопартийцы не удовлетворены работой министра.
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В мире , Евгений Шевченко , Владимир Зеленский , Арсен Аваков , Верховная Рада
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