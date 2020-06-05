Пока вы спали: Япония отказала России 

Абэ не приедет на парад Победы в Москве

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не посетит торжества в Москве по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне, которые назначены на 24 июня. Об этом со ссылкой на осведомленный источник сообщает газета «Асахи».

«Премьер-министр не приедет для участия в церемонии. Обсуждение этого вопроса сойдет на нет», — пояснил газете источник в Министерстве иностранных дел.

Ростехнадзор предупреждал «Норникель» о проблемах с хранилищами топлива

Ростехнадзор указывал Норильско-Таймырской энергетической компании, входящей в «Норникель», на нарушения при эксплуатации площадки с резервуарами дизельного топлива ТЭЦ-3. Об этом со ссылкой на акты внеплановых проверок, опубликованные в системе СПАРК, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По данным издания, в 2017–2018 годах Ростехнадзор провел три крупные проверки ТЭЦ-3, где произошла авария на резервуаре, в результате которой разлилась 21 тысяча тонн дизельного топлива. По итогам проверок были выявлены 33 нарушения, в том числе связанные с эксплуатацией резервуаров.

При этом еще в 2015 году компания должна была отчистить от ржавчины стенки резервуаров и восстановить антикоррозионное покрытие, а в 2016 — провести контроль днища. Однако, согласно отчету, работы не были выполнены.

Ростехнадзор также проводил проверки в 2019–2020 годах, но о новых нарушениях больше не сообщал и не указывал, устранены ли были ранее выявленные проблемы, пишет издание.

Гейтс высказался о чипировании

Основатель и экс-глава Microsoft Билл Гейтс высказался о конспирологических теориях, подчеркнув, что не собирается чипировать людей под видом вакцинации от COVID-19. Об этом он заявил ВВС.

По словам бизнесмена, его беспокоят и удивляют теории о чипировании людей для контроля над ними. Кроме того, по мнению Гейтса, «существование всех этих сумасшедших идей» может стать причиной того, что коронавирус продолжит убивать, так люди начнут отказываться от вакцинации и коллективный иммунитет не будет сформирован.

«Да, мы думаем о том, как защитить детей от болезни, но это не подразумевает каких-то чипов или чего-то подобного. Иногда хочется смеяться [из-за некоторых теорий]», — подытожил он.

Минобороны заявило о завершении подготовки к испытаниям вакцины

Подготовка к началу клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, завершена. Об этом со ссылкой на сотрудника филиала Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко Наталью Позднякову сообщает газета «Красная Звезда».

По ее словам, отобранные для испытания вакцины добровольцы, среди которых 10 медработников, прошли полное медицинское обследование. Вакцина уже была испытана на крупных и мелких животных на токсичность, безопасность, иммуногенность и защитную эффективность.

США провели испытания «убийцы» российских C-400

Военно-морские силы США впервые испытали ракету AGM-88G Advanced Anti-Radiation Guided Missile-Extended Range, которая будет использоваться для уничтожения систем противоракетной обороны противника. Об этом пишет The Drive.

По данным издания, в рамках испытаний, которые прошли в Патаксент-Ривер в Мэриленде, была отработана система переноса ракеты самолетом и их совместимость при выполнении маневров.