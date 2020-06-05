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«При нашей жизни»: Украина предрекла развал России 

Алиса Селезнёва и ещё 6 26 минут назад
По мнению секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова, развал России произойдет «при нашей жизни». Об этом он заявил в интервью «24 каналу».
Секретарь СНБО назвал Россию искусственным образованием, отметив, что она «рано или поздно развалится».
«Это абсолютно естественная вещь. Мы должны так же понимать, что это не произойдет так быстро, как бы нам этого хотелось, но то, что это будет при нашей жизни — это 100%», — подчеркнул он.
«Рамблер» писал, что ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко заявил о готовности Украины выработать совместный с НАТО план по «сдерживанию» России в Черноморском регионе.
В мире , Видео , Украина , Алексей Данилов , Вадим Пристайко , НАТО
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