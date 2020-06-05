«При нашей жизни»: Украина предрекла развал России 

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Секретарь СНБО назвал Россию искусственным образованием, отметив, что она «рано или поздно развалится».

«Это абсолютно естественная вещь. Мы должны так же понимать, что это не произойдет так быстро, как бы нам этого хотелось, но то, что это будет при нашей жизни — это 100%», — подчеркнул он.