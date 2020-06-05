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В Совете национальной безопасности Украины поведали об «искусственности РФ » и перспективах северного соседа.

Секретарь указанного ведомства «незалежной» Алексей Данилов в интервью одному из местных телеканалов заявил, что Российская Федерация не только является «искусственным образованием», но и должна готовиться к неминуемому распаду.

"Я себе четко осознал, что в том состоянии, в котором есть РФ — это искусственное образование. Это искусственное образование, которое было собрано под пулеметами. Никто там по собственной воле туда не заходил, это сборная территория, которая рано или поздно развалится", — изрёк украинский деятель. Помимо этого, он посокрушался, что "это не произойдет так быстро, как бы нам этого хотелось", но, не теряя уверенности, провозгласил, "что это будет 100% при нашей жизни".

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