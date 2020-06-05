Сэр Ричард Дирлав заявил об этом в интервью британской The Telegraph. Он ссылается на черновик исследования британских и норвежских ученых. Правда, в опубликованной версии доклада таких данных нет

«Сконструированный беглец» — так описывает коронавирус колумнист The Telegraph Аллисон Пирсон в подкасте Planet Normal. Ее собеседник — некогда глава британской внешнеполитической разведки MI6 и один из самых влиятельных людей Великобритании , а ныне председатель попечительского совета Лондонского университета — сэр Ричард Дирлав согласен со сказанным. По мнению 75-летнего экс-разведчика, вирус был искусственным образом создан в лаборатории в китайском Ухане, а потом выбрался на волю в результате случайности.

Это не инсинуации в вакууме — разведчик и журналистка ссылаются на статью группы ученых из Британии и Норвегии , опубликованную в журнале Quarterly Review of Biophysics Discovery. Как пишет The Telegraph, исследователям удалось установить, что ключевые элементы вируса являются «вставками», а не естественными элементами генетического кода. Вот что говорит сэр Ричард Дирлав.

«Я читал черновики статьи неоднократно — и исследование неоднократно переписывали. Значимость этой статьи в том, что ее подготовили двое крупных ученых-вирусологов мирового уровня. Материал прошел тщательное рецензирование и был опубликован в одном из самых престижных научных журналов. Это очень важный вклад в зарождающуюся дискуссию о том, откуда вирус появился и как вспышка превратилась в пандемию. Наверняка найдутся ученые, которые поставят под вопрос выводы авторов. Но, насколько я сам понимаю, исследователи обнаружили важные особенности вируса, которые до сих пор никто не замечал».

Проблема в том, что поставить под сомнение аргументы разведчика и журналистки можно и без ученой степени. Во-первых, журнал Quarterly Review of Biophysics Discovery сложно назвать одним из самых престижных — он появился на свет полгода назад. Во-вторых, как указывает сама The Telegraph, изначально авторам отказали в публикации действительно престижные журналы Nature and the Journal of Virology. В-третьих, при доработке статьи один из соавторов — главный научный советник Минобороны Норвегии Джон Мокснес — попросил убрать его имя из исследования. Наконец, утверждения об искусственном происхождении вируса содержались именно в черновиках статьи, а в конечной версии эти пассажи отсутствуют в принципе. Кроме того, авторов подкаста можно заподозрить в предвзятости — на всей протяженности материала Пирсон безапелляционно критикует Китай, а Советский Союз ведущая как ни в чем не бывало называет Soviet Empire — «Советской империей».

Константин Блохин. С учетом вышесказанного, если не будет опубликована дополнительная информация, высказывания Ричарда Дирлава и его собеседницы лягут в копилку обвинений в отношении Китая, не подкрепленных конкретными фактами. Ранее, еще в начале мая, о наличии «огромного объема улик» против Пекина заявил глава Госдепартамента США Майк Помпео — месяц спустя ни одной из них представлено не было, но Вашингтон продолжает огульно обвинять Китай. О причинах рассуждает эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН

Константин Блохин, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН:

«Понятно, что сегодня в США сложилась катастрофическая ситуация — 40 млн безработных, экономисты сравнивают ситуацию даже не с кризисом 2008 года, а с Великой депрессией. И у Трампа из-под ног уходит основа для победы, поэтому ему необходимо, во-первых, найти виновного, а во-вторых, перевести внимание общественности на внешнего противника. И понятно, что сейчас пытаются обвинить Китай в глобальном распространении вируса, сделать его ответственным. В этом нет ничего нового, я думаю, что сегодня администрация Трампа пытается делать из Китая новую «империю зла», как в свое время делал [Рональд] Рейган из Советского Союза».

Можно предположить, что новая попытка уличить злых китайских ученых в создании COVID-19 обусловлена теми же факторами. Британия остается второй страной мира по числу жертв коронавируса — эпидемия лишила жизни порядка 40 тысяч британцев.

В любом случае, как отмечают и The Telegraph, и другие издания, почти единогласный консенсус научного сообщества остается неизменным: вирус SARS-CoV-2 зародился внутри популяции животных — вероятнее всего, летучих мышей или панголинов, — после чего перескочил на человека. Так же как некогда сделали туберкулез, токсоплазмоз, свиной грипп, Зика, бешенство, проказа, денге, Эбола, бубонная чума, птичий грипп, сибирская язва и другие инфекции.