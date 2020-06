Это не инсинуации в вакууме — разведчик и журналистка ссылаются на статью группы ученых из Британии и Норвегии , опубликованную в журнале Quarterly Review of Biophysics Discovery. Как пишет The Telegraph, исследователям удалось установить, что ключевые элементы вируса являются «вставками», а не естественными элементами генетического кода. Вот что говорит сэр Ричард Дирлав.

Проблема в том, что поставить под сомнение аргументы разведчика и журналистки можно и без ученой степени. Во-первых, журнал Quarterly Review of Biophysics Discovery сложно назвать одним из самых престижных — он появился на свет полгода назад. Во-вторых, как указывает сама The Telegraph, изначально авторам отказали в публикации действительно престижные журналы Nature and the Journal of Virology. В-третьих, при доработке статьи один из соавторов — главный научный советник Минобороны Норвегии Джон Мокснес — попросил убрать его имя из исследования. Наконец, утверждения об искусственном происхождении вируса содержались именно в черновиках статьи, а в конечной версии эти пассажи отсутствуют в принципе. Кроме того, авторов подкаста можно заподозрить в предвзятости — на всей протяженности материала Пирсон безапелляционно критикует Китай, а Советский Союз ведущая как ни в чем не бывало называет Soviet Empire — «Советской империей».