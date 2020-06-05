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Париж ответил на требование Венесуэлы выдать Гуайдо 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 13 2 часа назад
Париж ответил на требование Венесуэлы выдать Гуайдо
Фото: Reuters
Министерство иностранных дел Франции не подтверждает информацию о том, что лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо якобы находится в посольстве республики в Каракасе.
«Хуан Гуайдо не находится во французской резиденции в Каракасе. Мы неоднократно подтверждали это венесуэльским властям», — заявили в ведомстве, передает ТАСС.
Ранее министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса осудил действия властей Франции и Испании, заявив, что они якобы скрывают в своих посольствах в Каракасе лидера оппозиции Хуана Гуайдо и главу оппозиционной партии «Народная воля» Леопольдо Лопеса соответственно.
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В мире , Леопольдо Лопес , Хуан Гуайдо , ИТАР-ТАСС , Венесуэла , Франция
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