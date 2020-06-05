В Миннеаполисе власти «демонтируют» департамент полиции

Члены муниципального совета Миннеаполиса заявили о планах "демонтировать" городской департамент полиции, сотрудник которого обвиняется в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда.

"Когда мы это сделаем, мы не будем склеивать его обратно. Мы кардинально переосмыслим подход к общественной безопасности", — написал в Twitter Иеремия Эллисон, член совета и сын генпрокурора штата Миннесота Кита Эллисона.

Глава совета Лайза Бендер подтвердила эти планы. "Да мы демонтируем департамент полиции Миннеаполиса и заменим его новой революционной моделью общественной безопасности", — сообщила она в Twitter.

Каким именно образом муниципалитет намерен "демонтировать" департамент полиции, пока не ясно. В пятницу в городском совете состоится голосование по первому пакету реформ в полицейском ведомстве, сообщает местная газета Star Tribune.

Протесты в США

Беспорядки в американских городах вспыхнули после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией. В интернете появились кадры, на которых видно, что на мужчину надели наручники, повалили его, причем один из стражей порядка наступил ему коленом на шею.

На видео задержанный несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Позже он умер в реанимации. Официальные результаты судмедэкспертизы подтвердили, что Флойд умер от удушения.

Четверых полицейских уволили, одного из них обвинили в убийстве по неосторожности. В Вашингтоне и других городах страны объявили комендантский час.