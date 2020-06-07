Китай стал зоной с низкой угрозой по коронавирусу

Территория Китая стала зоной с низкой эпидемиологической угрозой по коронавирусу после того как уровень угрозы был снижен в провинции Цзилинь.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что таким образом в Китае не осталось районов с высоким или средним уровнем угрозы.

Уточняется, что около месяца назад Китай уже сводил эпидемиологическую угрозу до минимума, однако потом уровень был снова повышен.

Ранее стало известно, что за прошедшие сутки в Китае было выявлено шесть новых случаев заболевания коронавирусом, а также пять бессимптомных носителей.