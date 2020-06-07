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Территория КНР стала зоной с низкой эпидемиологической угрозой по COVID-19 

RT на русском и ещё 11 15 минут назад
Китай стал зоной с низкой угрозой по коронавирусу
Фото: © AFP 2020 / Hector Retamal
Территория Китая стала зоной с низкой эпидемиологической угрозой по коронавирусу после того как уровень угрозы был снижен в провинции Цзилинь.
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что таким образом в Китае не осталось районов с высоким или средним уровнем угрозы.
Уточняется, что около месяца назад Китай уже сводил эпидемиологическую угрозу до минимума, однако потом уровень был снова повышен.
Ранее стало известно, что за прошедшие сутки в Китае было выявлено шесть новых случаев заболевания коронавирусом, а также пять бессимптомных носителей.
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В мире , COVID-19 , Китай
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