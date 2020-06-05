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Протесты из-за убийства задержанного полицией начались в Мексике 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 6 1 час назад
Протесты против действий полиции, которые привели к смерти задержанного, вспыхнули в городе Гвадалахара в Мексике, в результате были задержаны 27 человек, шесть сотрудников правоохранительных органов пострадали, пишет газета Financiero.
Речь идет о гибели 30-летнего каменщика Джованни Лопеса, который задержан 4 мая за административное нарушение, при этом во время задержания полицейские применили силу.
По некоторым данным, причиной задержания стало то, что Лопес шел по улице без маски. На следующий день родственникам задержанного сообщили, что он доставлен в местную больницу в тяжелом состоянии, где позднее скончался, передает РИА «Новости».
Как сообщают СМИ, в свидетельстве говорится, что причиной смерти стала черепно-мозговая травма, однако семья Лопеса утверждает, что на его теле были многочисленные повреждения, а также огнестрельное ранение в ногу. Протестующие добиваются проведения тщательного расследования случившегося.
На акции протеста собрались более тысячи человек. Через некоторые время протест перерос в беспорядки и столкновения. Манифестанты начали забрасывать полицейских камнями и бутылками, поджигать патрульные автомобили. Для разгона толпы полиция была вынуждена применить слезоточивый газ и дубинки. К вечеру четверга толпу удалось разделить на небольшие группы.
По данным издания, среди задержанных 25 мужчин и две женщины. Шестеро из них — несовершеннолетние. Они были задержаны за акты вандализма и нападения на полицейских.
Протесты и беспорядки в американских городах начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий полицейского. В ряде городов США вводили комендантский час, в Вашингтоне его снова объявили на двое суток.
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Комментарии 3
В мире , Видео , МВД , РИА Новости , Мексика
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